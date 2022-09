Politiche 2022, Piemontese: “Queste elezioni avranno conseguenze enormi nelle nostre vite”

“Il voto di domenica 25 settembre avrà conseguenze enormi nella vita di ciascuno di noi: per chi è impegnato in prima persona come me, per chi sostiene da vicino partiti e candidati al Parlamento, per chi partecipa agli incontri, per chi ha deciso di votare o per chi pensa di restare a casa. Sì, anche chi resterà a casa risulterà determinante e condizionerà il futuro”. Ne è convinto il candidato del Pd, Raffaele Piemontese che sui social ha fatto il punto sulla sua campagna elettorale ad una settimana dalle elezioni politiche.

“Io penso che ciascuno di noi troverebbe un ottimo orientamento nella sua scelta dalla risposta a una domanda semplice: chi si è dimostrato in grado di fare cose concrete per questa terra? Stiamo continuando a vivere l’estate con il maggior numero di eventi estremi di sempre: piogge violente, grandinate devastanti, frane, alluvioni. Ieri mattina, a San Giovanni Rotondo, c’era un bel sole. Poi, nel primo pomeriggio, è cambiato tutto. Ecco, un buon orientamento viene anche dal fatto di sapere che persone come me che si candidano al Parlamento hanno alle spalle scelte come un investimento di oltre 25 milioni di euro per lavori a difesa di una terra bella e fragile come quella del Gargano. Proprio a San Giovanni Rotondo, in particolare, abbiamo concentrato circa 5 milioni di euro su interventi per difendere il nostro territorio da frane, smottamenti e alluvioni”.