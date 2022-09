Paura a Margherita di Savoia, crolla il nastro trasportatore del sale. Danni alle baracche del mercato

Paura e danni da maltempo a Margherita di Savoia. All’alba di venerdì 16 settembre una struttura in metallo che sostiene i nastri trasportatori del sale è crollata a causa del forte vento e dell’acquazzone che si è abbattuto sulla cittadina salinara. Quasi 40 millimetri di pioggia in un’ora sono stati registrati nella prima mattinata. In seguito al crollo non ci sono feriti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Il maltempo ha provocato disagi anche in altre zone della città. Completamente allagata Via del mare. Viabilità complessa anche in corso Vittorio Emanuele, arteria centrale distante poche decine di metri da Palazzo di Città. Danneggiate o parzialmente distrutte alcune strutture removibili utilizzate dai mercatali. Merce di diversa tipologia, dall’abbigliamento agli utensili da cucina, non sarà più vendibile con danni per decine di migliaia di euro per i commercianti.

Diversi gli scatti sui social che hanno immortalato chicchi di grandine di grandi dimensioni per le strade di Margherita. Sarà allerta gialla fino alla 20 di venerdì in diverse aree della regione, dalla Puglia centrale adriatica a quella centrale bradanica. Previste piogge intense. (fonte Repubblica Bari)