Centrodestra, Gatta e Fallucchi dall’ex sindaco sciolto per mafia. Eppure Fratelli d’Italia aveva preso le distanze

Dopo le polemiche dei giorni scorsi si è tenuto ieri sera a Cerignola l’incontro elettorale del centrodestra alla presenza dell’ex sindaco sciolto per mafia, Franco Metta. Con lui i candidati di Forza Italia Giandiego Gatta e Marcello Lanotte. Assente Francesco Paolo Sisto, inizialmente dato tra i partecipanti. Per Fratelli d’Italia c’era Anna Maria Fallucchi che sui social ha postato alcune foto.

A sollevare il caso era stato il sindaco cerignolano Francesco Bonito: “Apprendo con molto stupore dell’iniziativa che i candidati del centrodestra hanno in animo di portare a termine: un saluto riverente alla corte dell’ex sindaco di Cerignola sciolto per infiltrazioni mafiose e dichiarato al contempo incandidabile dalla Corte d’Appello di Bari”.

Attraverso una nota stampa, FdI si era defilato: “Fratelli d’Italia e la lista capitanata da Giandonato La Salandra prendono le distanze in maniera chiara e netta dalla manifestazione organizzata a Cerignola il prossimo 15 settembre dall’ex sindaco Metta” riportava una nota divulgata dal partito qualche giorno prima dell’incontro. Eppure, come detto, la candidata Fallucchi ha partecipato all’appuntamento elettorale tenendo anche un intervento. (In alto, Metta, Fallucchi e Gatta)