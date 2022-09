Giovani medici all’Asl di Foggia, la carica dei trentenni al “Masselli Mascia” di San Severo e al dipartimento di salute mentale

Si chiamano Maria Chiara Bondanese, Stefano Zicchino, Girolamo Francavilla e Andrea Dimitri. Sono i giovani medici entrati in pianta stabile all’Asl di Foggia. Una ventata di freschezza in una fase critica per la sanità per via dell’atavica difficoltà di trovare camici bianchi per i servizi. “Ci congratuliamo con loro – affermano dall’azienda sanitaria locale -, ci congratuliamo con i medici che, dopo un periodo di servizio a tempo determinato, hanno consolidato il loro rapporto di lavoro con la ASL Foggia. A loro va l’invito a continuare ad operare nell’interesse della comunità e l’augurio di raggiungere, insieme, nuovi importanti traguardi”.

Ecco il dettaglio dei nuovi ingressi: Maria Chiara Bondanese, 35 anni, chirurgo, lavora nella “Chirurgia Generale” dell’Ospedale di San Severo da un anno e mezzo; Stefano Zicchino, 33 anni, cardiologo, è nella “Cardiologia UTIC” dell’Ospedale di San Severo da 3 anni; Girolamo Francavilla, 37 anni, psichiatra, da 18 mesi lavora nel Dipartimento di Salute Mentale aziendale; Andrea Dimitri, 33 anni, psichiatra, da 18 mesi lavora nel Dipartimento di Salute Mentale aziendale.