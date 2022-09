Il Foggia prova a voltare pagina. Boscaglia: “Serie C molto difficile ma siamo stati anche sfortunati”

È il momento di voltare pagina in casa Foggia: i satanelli dopo le prime due giornate sono ancora a zero punti in classifica e non mancano le critiche dei tifosi. Questo pomeriggio, in conferenza stampa, Boscaglia ha presentato la sfida Foggia-Virtus Francavilla, in programma domani sera allo Zaccheria.

“Il campionato di serie C è molto difficile, finora abbiamo commesso degli errori e siamo stati anche un po’ sfortunati” ha esordito il tecnico rossonero, che ha continuato: “La squadra è completamente nuova, i calciatori si conoscono poco. Abbiamo tante cose su cui lavorare e non abbiamo disputato amichevoli precampionato con squadre di pari livello. Dobbiamo trovare ancora le chiavi giuste. Io guardo il bicchiere mezzo vuoto, ma anche quello mezzo pieno: la squadra ha costruito sette-otto palle gol nitide nelle due partite, ma alcune volte siamo troppo vulnerabili. C’è grande voglia di rivalsa”.

Sulla pressione e sulla condizione mentale della squadra: “Per i calciatori il pallone non dovrebbe “pesare”, posso capirlo per alcuni giovani, ma non per altri giocatori: se così fosse non potrebbero giocare nel Foggia. Stiamo lavorando tanto e curiamo tutti gli aspetti, non so se ci sono squadre anche in Serie A che si allenano come noi sui calci piazzati” ha sottolineato Boscaglia. A proposito del Francavilla: “È una squadra organizzata, con buone individualità e allenata bene. Noi, però, domani dobbiamo scendere in campo e mangiare l’erba”.

Nonostante il malumore dei tifosi, il mister non sarebbe in discussione e avrebbe un ottimo rapporto con Canonico, come da lui ribadito: “Con il presidente mi sento tutti i giorni, il confronto è apertissimo e mi fa anche crescente. Per me è un presidente eccellente” ha concluso Boscaglia.