Gino Lisa, imprenditori foggiani incontrano i capi di Lumiwings. “Rendiamo più attrattivo l’aeroporto”

“È stato un incontro positivo che è servito ad accelerare una sinergia che è necessaria per il mondo dell’impresa. Sono convinto che accompagnare il percorso in atto con gli altri attori sociali, come il Comitato Vola Gino Lisa, non potrà che rendere più attrattivo e competitivo il nostro scalo aeroportuale”. Così Ivano Chierici, presidente reggente di Confindustria Foggia, al termine di un incontro con la Compagnia Lumiwings, intervenuta con il presidente e comandante pilota, Dimitrios Kremiotis ed il direttore commerciale, Chiara Rebughini ed Aeroporti di Puglia, presente all’incontro con Patrizio Summa, dirigente per le Strategie e direttore commerciale Aviation, Nicola La penna.

“Mi pare che il dialogo abbia evidenziato una rinnovata coralità operativa su quella che era la più grande scommessa che il territorio ha già vinto – ha detto Sergio Venturino, presidente del Comitato Vola Gino Lisa – e che ora va messa a sistema ponendo attenzione a tutti i dettagli più utili per impostare la fase di lancio che abbiamo atteso per troppi anni. Insieme a Confindustria dovremo spingere nell’unica direzione oggi finalmente reale che è tornare a volare”.

Sui contenuti della riunione è stata espressa soddisfazione anche dai vertici di Aeroporti di Puglia e della Compagnia Aerea Lumiwings presenti all’incontro. Ha partecipato alla seduta di lavoro una nutrita delegazione di imprenditori ai quali è stata illustrata la fase di attuazione delle misure tecniche che la Compagnia va adottando nell’imminenza della partenza dei voli.