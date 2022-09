Omicidio in spiaggia a Margherita di Savoia, uomo accoltellato. Carabinieri a caccia dell’assassino

È morto all’arrivo al Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stato trasportato da un elicottero del servizio 118, un immigrato sulla 40ina d’anni di origine tunisina accoltellato ieri sera su una spiaggia alla periferia di Margherita di Savoia, non molto lontano dal lungomare Cristoforo Colombo.

L’uomo è stato trovato riverso sulla sabbia accanto alla sua bancarella vicino alla quale era solito accamparsi per la notte. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Non si esclude che possa essere stato colpito, con almeno due fendenti sul fianco destro, al culmine di una lite, ma dell’aggressore nessuna traccia. I carabinieri stanno cercando di risalire alla identità dell’assassino anche esaminando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Ricerche sono state effettuate per tutta la notte. Non si sono appresi ulteriori particolari. (norbaonline)