De Benedictis e Chiariello danno battaglia, pronto il ricorso in Appello per far cadere l’aggravante mafiosa

Prosegue la battaglia legale dell’ex gip Giuseppe De Benedictis e dell’ex avvocato Giancarlo Chiariello. I due, condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere per corruzione in atti giudiziari, hanno presentato ricorso in appello. Stando a quanto riporta Repubblica Bari, gli imputati cercheranno di ridimensionare le accuse contestate, atteso che non potranno liberarsene completamente avendo ammesso gli episodi di corruzione documentati in diretta dai carabinieri di Bari. Entrambi puntano a far cadere almeno l’aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata per aver favorito la scarcerazione di pregiudicati orbitanti nei clan foggiani e baresi.

Punta invece all’assoluzione l’avvocato Alberto Chiariello, figlio del penalista, condannato a quattro anni sempre per corruzione in atti giudiziari. Per i legali del giovane il loro assistito era all’oscuro dello scambio di denaro fra il padre e il giudice e non avrebbe dato alcun contributo causale agli eventi contestati dalla Procura di Lecce. In buona sostanza avrebbe agito come un normale collaboratore e sarebbe estraneo alla vicenda corruttiva come l’avvocata Marianna Casadibari che è stata assolta già in primo grado da due ipotesi di concorso in corruzione per non aver commesso il fatto e dalla rivelazione di atti coperti da segreto perché il fatto non sussiste.

Per quest’ultimo reato – ricorda Repubblica Bari – era finito nei guai anche il carabiniere Nicola Soriano, all’epoca in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Bari, accusato di avere svelato a De Benedictis e Chiariello le dichiarazioni di alcuni pentiti che li accusavano.

È stato assolto anche Soriano, così come i pregiudicati Roberto Dello Russo e i foggiani Antonio Ippedico e Michele Pio Gianquitto, finiti sotto processo a causa della presunta scarcerazione concordata tra il giudice e l’avvocato. Condannato invece ad oltre 3 anni di reclusione Danilo Pietro Della Malva detto “U’ Meticcio”, ex esponente di rilievo del clan Raduano di Vieste, oggi collaboratore di giustizia. Della Malva avrebbe versato una mazzetta di 30mila euro.

