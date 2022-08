Gatta ‘sconcertato’ da Nobiletti: “Ho sempre difeso Vieste e il Gargano”

“Leggo con sconcerto, ma anche con divertimento, le dichiarazioni sul mio conto del sindaco di Vieste. Mi dispiace molto procurargli ansia e nervosismo ogni qual volta mi reco nel Comune dove è nata la mia amata mamma, i miei nonni e i miei avi e dove sono lieto di recarmi anche per onorare la Madonna di Merino a cui sono legato profondamente sin da quando ero bambino”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Giandiego Gatta in risposta alle parole di Giuseppe Nobiletti sul suo “scarso impegno per il territorio”.

“È chiaro che siano valori a lui sconosciuti, assieme al concetto di impegno, di lavoro, di passione per la propria comunità e di rispetto dei rapporti istituzionali. I cittadini, per fortuna, sono ben consapevoli di quanto fatto dal sottoscritto in difesa di Vieste e del Gargano dai banchi dell’opposizione del Consiglio regionale: da sempre, intervengo e mi batto quando è necessario per tutelare la comunità e le sue esigenze, i suoi diritti e le sue prospettive per il futuro. Piuttosto, sarebbe il caso che il sindaco si allenasse meno nella politica, che non gli riesce, e iniziasse a lavorare per i cittadini, cosa che fino ad oggi non ha mai fatto o ha fatto male, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In silenzio, con lo stesso silenzio complice del suo dominus, ha assistito e assiste alla rarefazione dell’assistenza sanitaria nel suo Comune nel periodo di massimo afflusso turistico, adducendo scuse come la sua presunta incompetenza ad occuparsi dei problemi sanitari, quando il sindaco (dovrebbe saperlo) è l’autorità sanitaria nel territorio comunale. Purtroppo per lui, sarà costretto ad avere altri e tanti ‘disturbi’, spero non gravi, perché Vieste è anche casa mia e tornerò sempre e spesso perché è una terra che amo e merita molto di più di quello che sta ricevendo dal sindaco e dal centrosinistra che governa la Regione”.