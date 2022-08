Impatto mortale sulla San Severo-Foggia, il sindaco: “Basta rinvii lavori su tratto maledetto della Ss16”

“L’ennesimo sinistro stradale sulla Ss 16 nel tratto Foggia- San Severo mette ancora una volta in luce la necessità di ammodernare quel tratto di strada”. Lo ha dichiarato il sindaco, Francesco Miglio, dopo l’ennesimo incidente mortale sull’arteria.

“Nonostante l’opera pubblica sia stata da tempo individuata tra le opere strategiche e sebbene il Governo abbia nominato un Commissario straordinario per rendere più veloce la cantierizzazione dell’intervento – prosegue -, ad oggi la procedura è ancora ferma alla fase della progettazione che procede ancora molto lentamente da parte di Anas”.

“Non possiamo più attendere i tempi lunghi delle procedure amministrative – ha aggiunto – e magari, nelle more degli adempimenti burocratici, raccontare altri decessi su quell’arteria stradale.

Per questo, urge un tavolo prefettizio che chieda ad Anas di appaltare le opere entro l’anno.

Chiedo, inoltre, al Prefetto di Foggia di convocare la società Autostrade per l’Italia a cui va chiesto di rendere gratuito o fortemente vantaggioso il transito in autostrada tra le città di Foggia e San Severo per tutto il tempo di esecuzione dei lavori.

Mi auguro che – ha concluso – per il tramite autorevole di Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, lo Stato dia seguito alla richiesta di questa parte del territorio e faccia adeguata opera di persuasione istituzionale con Società Autostrade, come già avvenuto in precedenza per altri territori”