Premio Don Uva, pronto il cast per l’edizione del centenario. Gegè Telesforo: “Grande evento, onorato di esserci”

Fervono i preparativi per l’attesissima edizione del Centenario del Premio Nazionale Don Uva, che per la prima volta si svolgerà a Bisceglie, sul piazzale del Tempio di San Giuseppe, il prossimo 10 settembre, alle ore 20.

La direzione artistica dell’importante evento è stata affidata ad un artista famoso e di consolidata esperienza come Gegè Telesforo (in foto), da tempo al lavoro soprattutto per la definizione di un cast di assoluto livello: “Quando mio cugino, Paolo Telesforo – sottolinea Gegè – mi ha proposto di collaborare con Universo Salute per la realizzazione di questo importante evento, non ho avuto esitazioni. Sarà un onore contribuire in veste di Direttore Artistico e come Artista alla celebrazione del centenario di Don Uva, con un evento che vedrà premiati alcuni fra gli Artisti pugliesi che negli ultimi anni hanno dato il loro contributo umano e professionale alla cultura e all’Arte, promuovendo con la loro attività la nostra Puglia in ambito nazionale ed internazionale, rappresentando l’eccellenza del nostro Paese nel Mondo. Musica e Arte diventano la migliore terapia in questi tempi difficili per tutti”.

Quindi Gegè Telesforo illustra il cast: “La grande Orchestra (sinfonica “Biagio Abbate”) diretta dal M° Antonio Palazzo, le voci di Rossana Potenza, Serena Brancale, Carolina e Filippo Bubbico, il suono del pianoforte di Mirko Signorile, i virtuosismi funambolici del violinista Alessandro Quarta, la creatività senza limiti di Felice Limosani, la simpatia contagiosa della Rimbamband, con la conduzione elegante della giornalista Safiria Leccese e la narrazione di Alfredo Nolasco, saranno protagonisti di un evento che vuole celebrare la Vita, la Salute, l’importanza e la bellezza dell’Arte.”

Il Premio nazionale Don Uva è organizzato da Universo Salute – Opera Don Uva in collaborazione con Fondazione S.e.c.a. e Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta Andria Trani e Comune di Bisceglie. Ingresso con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti): whatsapp 388 9809324.