Ragazzini danneggiano dog area a Carapelle, sindaco posta video sui social: “Sconforto”

Vandali segnalati e individuati. Succede a Carapelle, dove due ragazzi sono stati filmati mentre danneggiavano un’area dog cittadina. Sulla pagina social del Comune appare anche il video che li filma mentre sono intenti a danneggiare l’area.

Purtroppo per loro il numero delle segnalazioni whatsapp funziona ed i cittadini che collaborano, invece di lamentarsi per ogni cosa, sono tanti.

Le guardie ambientali lavorano da giorni agli ultimi ritocchi per consegnare questa area dog ai cittadini di Carapelle. “Ho visto nei loro occhi lo sconforto. Quello sconforto, lo confesso, talvolta è anche il mio, di fronte ad una battaglia che sarà necessario usare tutta la nostra testardaggine per vincere: quella contro l’inciviltà. I due ragazzetti, che non credo a casa loro usino prendere a calci i mobili così come fanno con i beni pubblici, saranno multati e spero redarguiti dai loro genitori”, commenta il sindaco Umberto Di Michele.