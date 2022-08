“Foto tradisce realtà”, Red Canzian su incendio a Sant’Agata di Puglia: “Fiamme lontane dal palco”

Red Canzian, l’ex bassista dei Pooh, è intervenuto sul suo profilo facebook per difendersi e per difendere la scelta degli organizzatori di far continuare il suo concerto a Sant’Agata di Puglia nonostante un incendio che divampava nei pressi del paese dei Monti Dauni.

“La foto tradisce la realtà e così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia. In realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo, e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava. Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi dispiace altresì che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia: il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito”.