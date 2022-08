A Vico del Gargano approda “Love’s Kamikaze”. All’Anfiteatro comunale una storia fra amore e tragedia

S’intitola “Love’s Kamikaze” lo spettacolo che, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta Italia con grande successo, approderà all’Anfiteatro Hintermann di Vico del Gargano venerdì 26 agosto, con inizio alle ore 21. Si tratta di un’opera teatrale che Mila Moretti ha riletto e riscritto partendo da un testo di Mario Moretti. A interpretarla sul palco sono gli attori Giovanna Lombardi e Claudio Contartese. La regia è di Mila Moretti, disegno luci e audio a cura di Marco Santinelli.

Love’s Kamikaze è la rilettura di una delle drammaturgie più politiche di Mario Moretti, che racconta la straziante storia d’amore tra un’israeliana e un palestinese a Tel Aviv, “risucchiati” da un conflitto ancora irrisolto nonostante siano trascorsi più di settant’anni.

E’ ambientata temporalmente nel 2005, quando due giovani – Naomi, ebrea, e Abdel, palestinese – si amano cercando di dimenticare la sporca guerra e, nello stesso tempo, confrontano e discutono le due civiltà e le diverse motivazioni che animano le due parti. I due giovani si amano e non rinunciano a discutere della divisione tra i loro due popoli, toccando, ognuno dal proprio punto di vista, i tanti punti che separano israeliani e palestinesi, fino alla più amara delle consapevolezze. Love’s kamikaze si innesta naturalmente nel fertile ceppo dell’attualità e dell’impegno civile, a dimostrazione che il teatro non racconta solo favole. Il ticket d’ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. È possibile acquistare i biglietti presso Lory Tabaccheria – Via Papa Giovanni, XXIII (Vico del Gargano) e Lido Marechiaro di Michele & Eva (Lungomare di San Menaio).

Stasera lo spettacolo di Christian De Sica in Anfiteatro

Lo showman racconta 50 anni di carriera attraverso musica, sketch, aneddoti

L’attesa è finita. Oggi, lunedì 22 agosto, l’Anfiteatro comunale Carlo Hintermann di Vico del Gargano, struttura interamente al coperto di via Mauro Rostagno, ospiterà Christian De Sica. Attore, showman, cantante, battitore libero ed eclettico dello spettacolo italiano da 50 anni, De Sica porterà a Vico del Gargano il suo spettacolo intitolato “Una serata tra amici”. L’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, canzoni e sketch. Colonna sonora della serata saranno i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio italiano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica. L’ingresso per assistere allo spettacolo è a pagamento. I biglietti (Gradinata non numerata 25 euro; platea secondo settore 35 euro, platea primo settore 45 euro) possono essere acquistati su circuito Vivaticket, ma anche nella Tabaccheria Angelicchio di Piazza San Francesco a Vico del Gargano. Stasera, dalle ore 19, sarà possibile acquistare i ticket al botteghino. L’inizio dello show di Christian De Sica è previsto per le ore 21.30, ingresso in Anfiteatro dalle ore 20.