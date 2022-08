PuliAmo Orsara, grande successo per l’iniziativa ecologica. Decine di volontari di ogni età

Grande successo per Puliamo Orsara, l’iniziativa di volontariato ambientale organizzata dal Comune di Orsara di Puglia in collaborazione con Tecneco Servizi Generali. Sessanta volontari e undici associazioni cittadine mobilitate per la raccolta rifiuti abbandonati.

Domenica scorsa, 14 agosto, la piccola comunità si è mobilitata per PuliAMO Orsara, la giornata ecologica ideata per sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione domestica della raccolta differenziata e alla responsabilità civica rispetto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Decine di persone, di ogni età, hanno partecipato alle operazioni di raccolta rifiuti e pulizia di alcune aree verdi cittadine:sessanta volontari ed undici associazioni per un piccolo comune rappresenta un vero e proprio record.

Divisi in squadre, i volontari, attrezzati di guanti, sacchi, pinze e rastrelli forniti dalla Tecneco, hanno operato su quattro diverse zone: lungo via della Vittoria- s.p.163, un percorso che cinge il centro abitato, frequentato, quotidianamente, dagli amanti del walking. Nella sterpaglia e tra i rovi, i volontari hanno raccolto, bottiglie di plastica, carta, buste, cartoni, vetro; particolarmente impegnativo, per la totale incuria in cui è stato lasciato negli ultimi anni, l’intervento nel Parco Gandhi, un’area verde intitolata al Mahatma nel 1987. Si tratta di un piccolo parco, nel cuore del paese, che il canale Catella, con le sue piccole cascate, rende suggestivo e interessante dal punto di vista naturalistico. Operazione recupero rifiuti anche nel giardino dell’Istituto scolastico, dove sono state raccolte soprattutto plastica e carta. Ripulita, con l’ausilio di una motopompa, l’antica Fontana dell’Arciprete, a due passi dalla chiesa della Madonna della neve. Tutti i rifiuti raccolti sono stati trasportati, con mezzi messi a disposizione dalla Tecneco, nel Centro Comunale di Raccolta, un eco-hub da dove, quotidianamente, la raccolta differenziata viene inviata agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni di indifferenziata, agli impianti di smaltimento.

L’iniziativa, coordinata dal delegato all’ambiente, Leonardo Acquaviva, dalla professoressa Concetta Terlizzi, presidente dell’AVIS di Orsara, dall’assessore alle politiche sociali, Francesca Zullo, e da Antonio Bove, direttore della Tecneco Servizi Generali, ha coinvolto tutte le associazioni cittadine << E’ stato un lavoro di sinergia: la presenza di tutte le associazioni, degli amministratori, della Tecneco, consolida il nostro senso di comunità. Per Orsara, da sempre attenta alle questioni ambientali, è stata una giornata particolare per l’importanza che riveste dal punto di vista della sensibilizzazione e della formazione dei giovani al rispetto dell’ambiente che ha bisogno di essere rispettato e curato>> ha dichiarato il sindaco di Orsara, Mario Simonelli <<Non possiamo permettere che pochi, abbandonando rifiuti, inficino quanto, quotidianamente, fa la maggior parte dei cittadini. Serve un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le regole, e per questo, a breve, saranno attuate misure di controllo del territorio>>.

La mattinata si è conclusa in piazza San Pietro, davanti alla fontana dell’Angelo. Dopo lo spuntino a base di focaccia, l’Amministrazione comunale ha consegnato gli attestati di partecipazione, e le borracce ecologiche fornite da Tecneco Servizi Generali. <<La tutela dell’ambiente in quanto bene comune è il nostro principale obiettivo, e la partecipazione della gente a questa bellissima iniziativa è un ottimo auspicio per la nostra Orsara>> ha affermato entusiasta il delegato all’ambiente, Leonardo Acquaviva che, a nome dell’amministrazione comunale, ha ringraziato tutti i volontari, le associazioni e l’azienda Tecneco per il prezioso contributo e l’impegno civico.

ELENCO ASSOCIAZIONI ATTIVE PER PULIAMOORSARA

1. Avis Orsara

2. Azione Cattolica Orsara

3. E.R.A. Orsara di Puglia

4. Holladura

5. Complesso Bandistico Santa Cecilia di Orsara di Puglia

6. Confraternita Santa Maria delle Grazie

7. Italia Nostra

8. Pro Loco di Orsara

9. Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo

10. OdV Orsara di Puglia

11. Puglia Tourist Information sede di Orsara.