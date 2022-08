“E allora eccomi qui, inizia la mia campagna elettorale!”. Lucianetti ufficializza la sua discesa in campo

“Ebbene sì, inizia per me questa campagna elettorale! Quando me lo hanno comunicato sono rimasta ferma: pochi attimi per riflettere su questa impegnativa avventura. Ho raccolto le idee, i miei pensieri e riflessioni di sempre. Mi son guardata attorno: la scrivania del mio Studio di Avvocato piena di carte, i miei figli, mio marito e tutti i miei cari. Con il cuore a mille, mi sono seduta mentre il telefono già cominciava a squillare ripetutamente per dirmi che la corsa era già cominciata e che non c’è più tempo da perdere, perché la nostra bell’Italia attraversa una delle fasi più difficili del suo cammino e c’è bisogno di noi, di tutti noi. E allora eccomi qui”. Lo scrive Valentina Lucianetti, avvocata foggiana e neo candidata alle Politiche del 25 settembre per il Pd.

“Intanto, grazie alle mie amiche e ai miei amici Democratici per questo privilegio in cui spenderò tutto il mio impegno ed il mio entusiasmo. A cominciare dall’ascoltare e dal dialogare con chiunque crede che ci possa essere un Paese migliore ed una Capitanata ancora capace di alzare la testa e di investire per il riscatto di una terra meravigliosa, come ha fatto Raffaele Piemontese, al quale va il mio sentito ringraziamento. Ringrazio il Partito nei cui valori fondanti mi riconosco: un Partito plurale, interclassista, che sa agire e resistere, ma, anche ed ancora, sognare. Essere candidata nel Collegio uninominale Foggia 1 per me rappresenta una sfida, ma soprattutto un servizio per la Terra che amo, in cui vivo e lavoro. Come in tutte le cose della vita arriva un giorno in cui vedi aprirti davanti un varco di emozioni che sai di dover percorrere. E io vorrei farlo insieme a voi. Con il cuore e la ragione”.