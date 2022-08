“Impegno Civico” di Di Maio si muove nel Foggiano, Faro verso la candidatura

Impegno Civico, la nuova formazione politica guidata dal ministro Luigi Di Maio, muove i primi passi anche in provincia di Foggia e si appresta a svolgere il suo ruolo alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. In Capitanata tra i possibili candidati, l’ex pentastellata e deputata uscente Maria Luisa Faro di San Nicandro Gargano.

“Difficile battere le destre? Ci auguriamo di no, cerchiamo di costruire un progetto credibile agli occhi dei cittadini con tutto il nostro impegno. Ci collochiamo tra i moderatosi del centrosinistra. Noi ci candidiamo per risolvere i problemi dei cittadini, il resto non ci interessa. Ci date tutti per spacciati, ma secondo me lo svantaggio che ci viene dato dai sondaggi è colmabile. Da una parte le destre con il sovranismo e il populismo di Meloni e Salvini, dall’altra chi come noi propone di continuare ad amministrare nel solco del presidente Draghi”.