Anche Al Bano sulla nave Manfredonia-Tremiti, boom di presenze

Anche dai porti del Gargano tanti turisti alla volta delle Isole Tremiti. E tra questi il cantante pugliese Al Bano che da alcuni giorni si sta rilassando da queste parti. L’altro ieri a Monte Sant’Angelo, ieri a Peschici e oggi alle Isole Tremiti. Al Bano questa mattina si è imbarcato sulla Freccia Azzurra, una delle navi della flotta NLA, ospite dell’armatore Toni Vecere.

“Il Gargano mi mancava da turista, è un luogo straordinario come tutta la Puglia. Sto trascorrendo alcuni giorni di puro relax, ammirando luoghi bellissimi come Monte Sant’Angelo e Peschici”. Tutti i giorni dai porti di Rodi, Peschici, Vieste e Manfredonia partono in direzione Tremiti ben tre navi: la Freccia Azzurra, la Princess e la Elia Jet, quest’ultima da Manfredonia, la città che sta facendo registrare l’affluenza più alta di passeggeri.

“Ogni giorno – ci dicono dalla Compagnia di navigazione – è sold out, siamo contenti di aver ripristinato il collegamento dal capoluogo garganico”. Intanto il sindaco delle Tremiti, Pinuccio Calabrese, ha scritto al Ministero chiedendo di riportare il comune Diomedeo nel compartimento marittimo di Manfredonia. “Le Tremiti sono pugliesi, sono Garganiche, non possono essere amministrate dalla Capitaneria di Porto di Termoli”.