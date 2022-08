52enne freddato nel parcheggio del lido a Marina di Lesina, aveva precedenti penali

Ancora un agguato sul Gargano, questa volta mortale. Intorno alle 11, a Marina di Lesina, è stato ucciso a colpi di pistola Maurizio Cologno, 52 anni, pluripregiudicato di San Severo. L’uomo è stato freddato da un killer nel parcheggio laterale di un lido. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che in quel momento non ci fossero turisti o bagnanti in zona.

Cologno è morto sul colpo, i soccorsi sono stati inutili. Probabilmente l’autore dell’omicidio era a piedi e probabilmente è fuggito con un complice dileguandosi. Sull’omicidio indagano i Carabinieri della compagnia di San Severo e della stazione di Lesina.

(immagine: frame TgNorba)