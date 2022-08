Stella Maris, sospesi gli oss “omertosi”. La difesa: “Hanno visto lesioni di origine poco chiara”

Stella Maris, la casa per anziani di Manfredonia sempre più nella bufera. La direzione della struttura ubicata nel cuore di Siponto ha sospeso 12 operatori socio sanitari dall’attività e altri 5 sono in attesa di provvedimenti. Motivo? “Sono stati sospesi senza nessuna motivazione, se non quella di non aver riferito quanto denunciato alla Polizia”.

Ad affermarlo è l’avvocato Innocenza Starace alla quale i 17 oss si sono rivolti per denunciare penalmente i quattro indagati per lesioni fisiche e psicologiche. “Addirittura – aggiunge la Starace – i quattro avevano assunto dalla direzione il ruolo di super visori. Oggi quella struttura senza questi 12 oss è nelle mani di persone che per quanto possano essere brave non conoscono i pazienti e le loro patologie e di conseguenza non sanno comportarsi. Ho avuto contezza dai miei assistiti che i vecchietti ricoverati non ricevono le dovute cure”.

La Stella Maris per diversi anni casa di riposo gestita dalla congregazione San Giovanni di Dio di Roma, dal 2018 tramite una convenzione è passata alla Coop. Santa Chiara di Manfredonia. “Oggi – aggiunge Starace – è necessario un provvedimento di sequestro della struttura che è in condizioni ancora più gravi di prima. Ci troviamo di fronte a pazienti che vengono messi a letto senza essere cambiati, vecchietti abbandonati, senza una adeguata igiene. La Stella Maris è in balia delle onde e va chiusa. Lo ribadirò ancora una volta al sindaco di Manfredonia che come autorità preposta al controllo sanitario deve intervenire”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui