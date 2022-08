Odori nauseabondi a Foggia e provincia, chiesto intervento urgente dell’Arpa

“I miasmi notturno che sono tornati ad interessare, soprattutto nelle ore notturne, vaste aree delle città di Foggia, Lucera e centri limitrofi, è un fenomeno intollerabile e insostenibile. Urge comprenderne le ragioni e mettere in campo misure di contenimento. Ne va della qualità della vita dei nostri cittadini e della loro salute, fisica e psicologica. E’ per questo motivo che ho depositato richiesta di audizione urgente all’assessore all’Ambiente, Maria Grazia Maraschio, e ai vertici Arpa Puglia”.

Lo dichiara il consigliere regionale foggiano della Lega Joseph Splendido.

“Si tratta di un fenomeno odorigeno che si ripresenta puntualmente con l’avvento della stagione estiva, acuito dai particolari picchi di caldo che le temperature ci stanno riservando. Negli ultimi giorni sono centinaia le segnalazioni giunte all’Arpa per lamentare l’insostenibilità della cosa. Mi unisco a queste e me ne faccio portavoce. Non è civile, oltre che normale, dover patire ogni anno gli stessi miasmi. Serve una soluzione immediata e definitiva, qualunque sia l’origine del problema, che va approfondito, compreso e debellato una volta per tutte” conclude il consigliere.