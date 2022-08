In Pronto soccorso a Foggia per una lussazione, entra alle 10 ed esce alle 17! “Situazione spaventosa”

“Anche nel nuovo Pronto soccorso di Foggia ci sono grandi problemi”. Arrivano diverse segnalazioni sui disagi dei pazienti nella nuova struttura del Deu, operativa da qualche mese. “Sono stato nella nuova struttura del Pronto soccorso per via di una lussazione di mio nipote sul lavoro – racconta un lettore a l’Immediato -, e ho trovato una situazione spaventosa: personale inesistente, medico di turno impegnato ore in conversazioni telefoniche, litigi tra personale e pazienti per via delle lunghe attese. Sottolineo che ci hanno registrato alle 10 e siamo usciti alle 17 per una consulenza ortopedica”.

I cittadini chiedono un interessamento urgente del direttore sanitario, Leonardo Miscio. “Servirebbe una verifica urgente sul personale, anche sulla portineria. Non veniamo qui per divertimento, quindi bisognerebbe verificare il lavoro dei medici, degli infermieri e degli ausiliari. Poi, servirebbe un po’ di umanità in più. Personalmente, ho sempre fatto passare avanti le donne in gravidanza, ma durante la giornata in Pronto soccorso una donna in attesa è andata via dopo di noi… Anche i bambini dovrebbero avere la precedenza, anche in caso di piccolo trauma. Che dire – concludono nella segnalazione -, invitiamo il direttore sanitario a rivedere quella stupenda struttura ma non funzionante”.

