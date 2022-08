Agosto ricco di eventi a Panni, folclore e buon cibo in uno dei borghi più alti della Puglia

Panni è un caratteristico borgo dei Monti Dauni, e con Faeto e Monteleone di Puglia sono i comuni più alti della Puglia. La piccola comunità al confine con l’Irpinia si appresta a celebrare l’Estate Pannese, una serie di appuntamenti che spaziano dalla musica alle antiche tradizioni popolari alla buona cucina. Oggi la presentazione alla stampa del cartellone che prevede un mese di Agosto ricco di eventi.

“Dopo alcuni anni – dichiara a l’Immediato il sindaco Amedeo De Cotis – torniamo a festeggiare i nostri santi patroni con una serie di manifestazioni in grado di soddisfare grandi e piccini. Tante sono le le iniziative proposte, come tanto è l’impegno di tutti i componenti del comitato feste da me presieduto. Tra gli appuntamenti di cartello vi segnalo Ballinse, una sorta di festival del folclore e della musica popolare in programma dal 13 al 18 agosto. Anche le feste religiose tornano al loro antico splendore rispettando la la tradizione della nostra comunità. Il clou per noi pannesi resta la Festa delle spighe prevista il 15 agosto, una giornata particolare con eventi dalla mattina a notte inoltrata. Vi aspettiamo a Panni”.