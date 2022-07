Sesso e caldo: cala il desiderio? “No, aumenta”, parola dell’esperta. I consigli: slow sex e giochi erotici

Poco desiderio con il caldo? Il troppo caldo uccide la voglia di fare sesso? Nulla di tutto questo. È semplicemente un falso mito. Lo racconta a l’Immediato la sessuologa molisana di nascita ma foggiana di adozione, Teresa Siricola. “Il caldo non uccide affatto il desiderio, anzi lo aumenta, basti pensare ai numerosi input che il nostro cervello riceve. D’estate si è più scoperti e le fantasie sessuali aumentano, e il sesso è sicuramente più piacevole”.

Ci sono rimedi e strategie da mettere in campo per correre ai ripari in caso di calo del desiderio? “I rimedi sono tanti e sono anche simpatici, divertenti e stuzzicanti come ad esempio farsi una doccia tiepida prima del rapporto, oppure giochi erotici con il ghiaccio, o ancora praticare lo slow sex, un sesso molto lento”. Cosa può aiutare le coppie più provate e stanche? “Dedicarsi più tempo e provare ad avere rapporti al di fuori della normalità”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui