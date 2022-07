Foggia nella morsa del maltempo, tragedia sfiorata dopo caduta alberi. Bagnanti in fuga sul Gargano

Il maltempo sta creando enormi disagi nel Foggiano. La protezione civile aveva dichiarato l’allerta gialla per la giornata di oggi. Nel capoluogo si è sfiorata la tragedia per la caduta di alcuni alberi, mentre sul Gargano, per via di nubifragi e trombe d’aria, si è creato il panico tra i turisti, messi in fuga dalle spiagge. Ombrelloni e sdraio sono state spazzate via.

https://youtu.be/gNzTW9kocW0

