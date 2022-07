“Ciao Kekko, il tuo sorriso sarà impresso per sempre nei nostri cuori”. A San Severo è il giorno delle lacrime

Commozione a San Severo per l’ultimo saluto a Francesco Pio D’Augelli, il 17enne di San Severo ucciso la sera del 18 luglio scorso. I funerali si sono svolti questa mattina alle 10 nella Chiesa Santa Croce. Tanti amici e parenti presenti, tutti con addosso una maglietta per ricordare il ragazzo. All’esterno palloncini, manifesti e un camioncino a vela con su scritto “Kekko il tuo sorriso sarà impresso per sempre nei nostri cuori”.

Nel frattempo la gip ha confermato la custodia in carcere per il 16enne reo confesso dell’omicidio di D’Augelli. Il giovanissimo resta rinchiuso nel carcere minorile di Bari. L’uccisione sarebbe scaturita da futili motivi passionali. Per l’esito dell’autopsia bisognerà invece attendere 90 giorni entro i quali il consulente incaricato dovrà anche valutare eventuali responsabilità dei sanitari. (foto da fb San Severo siamo noi)