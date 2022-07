Monti Dauni pronti a diventare parco regionale: “Patrimonio naturalistico da tutelare e valorizzare”

I Monti Dauni pronti a diventare Parco Regionale. Legambiente insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali hanno lanciato da Biccari l’invito alla Regione Puglia affinché prenda in considerazione la proposta. “Un territorio come questo – ha affermato il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli – con un patrimonio naturalistico e culturale come questo dei Monti Dauni merita assolutamente di diventare Parco”.

“Siamo pronti – aggiunge Mario De Angelis, presidente di Ecol Forest e di Daunia Avventura -, questo è un territorio che va tutelato attraverso l’istituzione di un parco. I tempi sono maturi”. Un Parco lo chiede anche il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna. “E’ un tema che ci sta particolarmente a cuore. Crediamo che sia lo strumento necessario per dare forza ad una destinazione ambientale che in questi anni è cresciuta e che merita di essere tutelata e valorizzata”. “Ci stiamo lavorando da tempo con alcune sottomise che la Regione ci ha finanziato- aggiunge Raimondo Giallella, coordinatore di Area Interna Monti Dauni -. Un progetto ambizioso che ci verrà tutti impegnati nei prossimi anni”.